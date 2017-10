Mulher é presa após atrair amigo para assalto em praia de Niterói

Bonitinha mas ordinária. É assim que pode ser definida Flavia Caroline Silva Carvalho, de 21 anos, presa na manhã de ontem, por policiais da 76ªDP (Niterói), no Porto do Rosa, em São Gonçalo, acusada de planejar um assalto contra um amigo. Além dela, Mauro Santos Cândido da Silveira Junior, de 20, também foi preso.





O caso aconteceu na noite do dia 19 de setembro, na praia da Boa Viagem, em Niterói. De acordo com as investigações, Flavia conhecia a vítima, um funcionário público, há quase um ano e planejou o crime com mais dois amigos.





Ela teria convencido o amigo a ir para o local já combinado com seus comparsas. Pouco tempo depois que o casal chegou na praia, um adolescente de 17 anos pediu um isqueiro emprestado e saiu. Em seguida, o menor voltou com Mauro e anunciou o assalto. Durante o crime, Mauro teria chegado a agredir a acusada para que não gerasse nenhuma desconfiança, mas apenas o homem foi roubado. Os ladrões roubaram a mochila do funcionário público com R$ 3 mil, que seriam usados para comprar uma moto, e seus pertences pessoais.





A vítima contou que, mesmo estando nervoso, logo após o crime, começou a desconfiar da atitude de Flavia. O funcionário público ainda contou que descobriu que ela e a dupla de assaltantes eram amigos através das redes sociais. “Eu entrei no Facebook e descobri que ela tinha três perfis. Num dos perfis, eu vi que entre os amigos, estavam os dois e reconheci. Fui entrar na página de um deles para vasculhar e vi até que no dia seguinte eles foram à praia juntos”, falou. Flavia Caroline e Mauro foram presos no Morro da Força, no Porto do Rosa. Contra eles, foi cumprido mandado de prisão temporária por roubo pela 2ª Vara Criminal de Niterói.