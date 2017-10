Dois suspeitos de roubo de carga são presos após perseguição no Porto do Rosa

Dois suspeitos de integrar uma quadrilha de roubos de carga, que atua basicamente na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), nas regiões de São Gonçalo e Niterói, foram baleados e presos por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), no início da manhã de ontem, no bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo.







De acordo com a polícia, existia uma informação de que dois carros estariam realizando roubos na Br-101, na localidade do Boaçu. Duas equipes da PM seguiram para o local e acabaram se deparando com um dos carros na Avenida Porto do Rosa.





Durante a tentativa de fuga, os bandidos perderam o controle do veículo, modelo S-10, e acabaram colidindo em um bar. Os cinco ocupantes do carro desembarcaram e trocaram tiros com os militares. Três deles conseguiram fugir, enquanto os outros dois foram feridos pelos disparos. A dupla foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.





Os suspeitos foram identificados como Thales Augusto Oliveira, de 23 anos, e um adolescente, de 15. Com eles, foi apreendida uma espingarda calibre 12, um revólver 38 e um bloqueador de GPS.





O carro usado pelos bandidos, que ficou completamente destruído, tinha registro de roubo na área da 76ª DP (Centro-Niterói). O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).