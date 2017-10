Traficantes torturam e cortam os dedos de morador no Jóquei

Policiais da 75ª DP (Rio do Ouro), estão apurando um suposto ataque de traficantes do Jóquei contra um morador do bairro que foi sequestrado, torturado e mutilado, na tarde de sexta- feira.

A vítima de 19 anos, que procurou socorro no Hospital Alberto Torres ( Heat), contou à polícia que estava em um local conhecido como Largo do Jóquei, quando homens armados chegaram e o sequestraram,acreditando que ele pertencesse a uma facção rival.

No alto do morro, ele foi espancado e teve quatro dedos das mãos cortados. Após horas de tortura, o homem foi liberado e buscou socorro médico. Ele permanece internado.

Baleado - Um homem de 20 anos, deu entrada na tarde de sexta-feira, no Pronto Socorro de São Gonçalo (PSSG), com ferimentos provocados por arma de fogo, no tórax. A vítima contou que o crime aconteceu durante assalto onde foram levados sua carteira e celular. Ele, no entanto, não soube informar onde teria sido praticado o crime. As circunstâncias deste caso, estão sendo apuradas pela 72ª DP (Mútua).