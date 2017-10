Ação da PM no Morro da Dita termina com morto e ferido

Um homem morreu e outro ficou ferido durante confronto com policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na tarde de sexta-feira, no Morro da Dita, no Jóquei, em São Gonçalo. De acordo com os policiais, eles foram ao local reprimir o comércio de entorpecentes, e logo que chegaram na Rua Aurino de Sá Leitão, foram recebidos a tiros por aproximadamente oito homens armados. Houve confronto e após a troca de tiros eles encontraram caído no solo, e já sem vida, Filipe Tavares de Moraes, de 25 anos.

Outro suspeito, de 18 anos, também acabou ferido e foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres. No local, os policiais apreenderam 151 papelotes e cápsulas de cocaína, duas munições deflagradas e nove munições intactas, além de um carregador de pistola. O caso foi registrado na 74@DP (Alcântara).





Mineirinho - Também na tarde de sexta-feira, um adolescente de 16 anos acabou apreendido, no Complexo da Mineirinho, em Santa Catarina, com um rádio transmissor e 74 pinos de cocaína. O caso será investigado pela 73@DP (Neves).