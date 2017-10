Recompensa de R$ 5 mil por fuzil

No Salgueiro, em SG, a quadrilha do traficante ‘2N’ está bem armada, e conta com vários fuzis

Cinco mil reais. Essa é a quantia oferecida pelo Disque Denúncia a quem der informações que levem à apreensão de fuzis e a localização de arsenais. A iniciativa faz parte da campanha “Desarme o Bandido”.





O objetivo da ação e fazer com que o poderio bélico dos traficantes seja diminuído, através da parceria com a sociedade, a fim de auxiliar as autoridades na localização desses esconderijos. Há 22 anos, o anonimato do denunciante é garantido.





Segundo dados do Instituto de Segurança Publica (ISP), nos últimos 10 anos, o número de fuzis apreendidos no Rio de Janeiro, cresceu 72,4%. Neste período foram apreendidos 2.757 fuzis, o que daria uma recompensa de R$ 13.785 milhões.





Quem tiver qualquer informação pode favor entrar em contato através dos seguintes canais: Whatsapp ou Telegram do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; Central de Atendimento do Disque Denúncia (21) 2253-1177; através do Facebook / (inbox), endereço: https://www.facebook.com/procurados.org/; e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.





Apreensões - Em São Gonçalo, somente este ano, foram apreendidos seis fuzis nas áreas da 73ªDP (Neves) e 74ªDP (Alcântara). O poderio bélico dos criminosos da cidade também chama a atenção. A arma, que antes só era vista após apreensões, ganhou as ruas.





Poderio bélico - Exclusiva das forças armadas e polícias em todo o mundo, a arma tem alto poder letal, e seu disparo, quando não leva a óbito, pode aleijar uma pessoa - os projéteis podem esfacelar ossos humanos. O contrabando da arma virou uma atividade rentável para os criminosos que tem encontrado facilidade para que a arma chegue a traficantes. No submundo do crime, a arma é negociada entre R$ 30 mil e R$ 50 mil, o que representaria, somente se levarmos em conta o número de fuzis apreendidos nos últimos 10 anos, um negócio de R$ 82,7 milhões. No último dia 30, criminosos, usando um fuzil, assaltaram um restaurante localizado na Avenida Damasceno Duarte, na Trindade, São Gonçalo. De acordo com a polícia, os assaltantes teriam descido de um ônibus na Praça da Trindade e roubado um Corolla Fielder prata.