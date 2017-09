Documentos de 6 secretarias da prefeitura de SG viraram cinzas

“Acho isso muito estranho em uma noite de sexta-feira, com tudo desligado acontecer esse incidente. Espero que seja investigado. Não posso confirmar, mas para mim tem um ponto de interrogação muito grande. Temos feito um trabalho de investigação em vários processos. O incêndio atingiu o coração da prefeitura. A história de São Gonçalo está morta aqui”.



O desabafo foi feito pelo prefeito José Luiz Nanci, na noite de sexta-feira, enquanto assistia, perplexo, as chamas consumirem setores da Prefeitura de São Gonçalo. O incêndio, que começou pouco depois das 21h, teve proporções catastróficas, resultando em perda ainda incalculável dos documentos históricos das secretarias de Desenvolvimento Urbano, Compras, Licitações e Segurança Pública. Os danos causados nas secretarias de Meio Ambiente e Planejamento ainda não foram mensurados. O fogo só foi controlado por volta das 3h de sábado. No entanto, na manhã de ontem, bombeiros de cinco quartéis (São Gonçalo, Niterói e Rio) continuavam realizando o trabalho de rescaldo. Foram necessários mais de 35 militares e 12 carros na ação. O vice-prefeito Ricardo Pericar permaneceu no local durante a manhã e lamentou o ocorrido. Ele, entretanto, disse que não poderia falar sobre incêndio criminoso e responsabilizou todas as gestões que atuam e já passaram pela prefeitura.

“Como disse o prefeito, queimaram o coração de São Gonçalo e isso nos entristece muito. Mas não posso falar em crime. Todos que estiveram à frente da gestão executiva negligenciaram o problema. È um prédio antigo e com muitas salas improvisadas por divisórias e com redes elétricas sobrecarregadas. Não demos o devido cuidado a essa questão e estamos nessa situação”, comentou.

Subsecretário da Defesa Civil, Antônio Haag disse que esperava o esfriamento do local para avaliar os danos estruturais. “Após a perícia da Polícia Civil e o devido esfriamento do espaço, vamos iniciar a nossa perícia. Neste momento, o prédio teve seu fornecimento de energia cortado que deve ser religado após avaliação da estrutura. Acho que com a limpeza do espaço os setores que não foram atingidos poderão funcionar sem problemas. Mas ainda vamos avaliar”, explicou. Ontem, através da assessoria de imprensa, o prefeito José Luiz Nanci ponderou a declaração anterior e disse que somente com os laudos da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da própria perícia policial terá condições de avaliar as possíveis causas do incidente. A Polícia Civil informou que agentes da 72ªDP (São Gonçalo) aguardam o resultado dos exames periciais já realizados na sede da prefeitura para esclarecer o caso.

Susto - Moradores do prédio com 18 apartamentos, que fica ao lado da prefeitura, viveram momentos de pânico durante o incêndio. Eles precisaram evacuar o prédio e deixaram os imóveis apenas com a roupa do corpo. Eles acompanhavam todo o incêndio, receosos de que fogo se alastrasse. Todos só puderam voltar aos imóveis às 2h. Na manhã de ontem, ainda era possível sentir o cheiro forte de fumaça que se espalhou pelo ambiente.

“Na hora em que vi as labaredas imediatamente deixei prédio. Pedi que todos os moradores saíssem e desliguei a energia elétrica. Só depois percebi que uma das moradoras, de 80 anos, não havia conseguido sair e arrombei a porta para retirá-la. Neste momento já havia muito fumaça. Ficamos do lado de fora assistindo tudo. Foi um momento de muita tensão”, contou o zelador Amauri Correia, 67 anos.

O microempreendedor Mario Roberto Rosa, 58, disse que estava chegando em casa quando o incêndio começou.

“Estava exausto do trabalho e só queria tomar um banho e relaxar. De repente as chamas tomaram conta de tudo. Foi assustador. Só consegui dormir depois das 4h. O cheiro ainda está muito forte e estou evitando ficar dentro de casa”, disse.