Trio acusado de assaltos é preso por PMs no centro de Alcântara

Acusados de roubo, três homens foram presos, na manhã de ontem, na Rua Thiago Cardoso, no Centro de Alcântara, em São Gonçalo, com 11 celulares e carro roubado, além de um simulacro de pistola.





De acordo com policiais do Grupamento de Ações Táticas (Gat) do 7ºBPM (São Gonçalo), a equipe chegou até os acusados depois de ser alertada, via rádio, de que três homens, num Ônix cinza, estavam roubando pelas ruas do bairro.





Com as informações, os PMs seguiram para o ponto apontado e conseguiram abordar os criminosos. Dentro de veículo, além de celulares e cartões de crédito, a polícia encontrou uma arma de brinquedo.





O veículo usado pelos suspeitos havia sido roubado na área da 74ªDP (Alcântara), no último dia 26.





Os acusados foram encaminhados para a 74ªDP (Alcântara), onde o caso foi registrado. Foram presos Leandro Antunes Pacheco, de 41 anos, Wellington Costa da Silva, de 21, e Wellerson Ferreira Souza, de 23.





De acordo com os policiais, todos os suspeitos foram reconhecidos por três vítimas e acabaram autuados.