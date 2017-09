Traficante havia ‘pulado’ de facção para promover ‘guerra’

De acordo com investigações da Polícia, ‘Bocão’ havia saído do CV para o Terceiro Comando Puro

Preso na última quinta-feira, em Saquarema, por policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), o chefe do tráfico da favela do Arrastão, em São Gonçalo, Leandro Solano de Souza, de 33 anos, o Bocão, estaria escondido na Região dos Lagos para organizar uma ‘guerra’ entre bandidos do Comando Vermelho (CV).





De acordo com as investigações da Desarme, Bocão teria brigado com seus comparsas da favela do Anaia Grande, o que teria gerado uma divisão no grupo criminoso. Os antigos cúmplices teriam chegado a atirar contra a casa do traficante, fazendo com que ele precisasse fugir da comunidade.





Bocão, então, teria mudado de facção, se aliando ao Terceiro Comando Puro (TCP) e fugido para Saquarema para se preparar para travar uma guerra contra os ex-aliados e poder retomar o controle dos pontos de venda de drogas do Arrastão e do Anaia Grande, onde foi criado.





Ainda segundo a apuração da delegacia, Bocão seria um dos traficantes que comprava fuzis e pistolas com a quadrilha que transportava armas de Miami, no Estados Unidos para o Rio, dentro de containeres de aquecedores de piscina. O criminoso seria um dos responsáveis por distribuir essas armas para as comunidades de Niterói e São Gonçalo que tem o comércio de entorpecentes controlado pelo Comando Vermelho (CV).





Em junho, 60 fuzis do modelo AK-47, 14 de AR-10 e outra G3, todos calibre 7.62, foram apreendidos por agentes da Desarme e da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga (DRFC), no terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão).