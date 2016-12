'FP' é preso em comunidade de Monjolos

21/12/2016 às 14:14h Enviado por: Thiago Soares

'FP' foi capturado numa casa abandonada, no interior da favela Foto: Divulgação

Uma operação de policiais militares do 7ªBPM (São Gonçalo), ontem, na comunidade da Barreira, em Monjolos, São Gonçalo, terminou com a prisão de Felipe Checon da Cruz, o FP, de 18 anos. O acusado, que confessou fazer parte do tráfico, estava com uma grande quantidade de drogas.





Felipe estava parado em uma rua, no interior da comunidade, quando se surpreendeu com a chegada da polícia e correu para uma casa abandonada. Os policiais cercaram a residência e conseguiram realizar a prisão.





Após ser detido, FP confessou ser integrante do tráfico, na função de 'vapor', e indicou onde estava a carga de drogas que seria vendida. Na laje da casa, uma sacola foi encontrada com 48 cápsulas de cocaína, 30 sacolés de maconha, três rádios comunicadores e um carregados para o aparelho.





O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).