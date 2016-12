Adolescente apreendido com drogas no Vila Três

21/12/2016 às 14:01h Enviado por: Thiago Soares

Jovem tentou fugir mas foi localizado pela polícia Foto: Divulgação

Policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do 7ºBPM (São Gonçalo) apreenderam um adolescente, de 15 anos, ontem, durante uma ação na comunidade da Caixa D'água, no Vila Três, em São Gonçalo. Ele estava com drogas e rádio de comunicação.





A polícia chegou na comunidade por volta das 9h e se deparou com um grupo de quatro pessoas. Ao perceber a presença dos militares o bando fugiu. Durante perseguição para prender os suspeitos, houve troca de tiros. Após o confronto, os PMs conseguiram localizar o menor.





Foram apreendidos 78 cápsulas de cocaína, um rádio transmissor, um carregador para o mesmo aparelho, um telefone celular e R$ 197 em espécie.





O adolescente foi levado para a 74ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado.