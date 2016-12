DH encontra corpos carbonizados em carro roubado em Maria Paula

21/12/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Devido ao estado de carbonização dos corpos, peritos não conseguiram identificar sexo das vítimas Foto: Sandro Nascimento

Dois corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro, na manhã de ontem, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo.

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime, na Rua Gastão Torres de Castro, para realizar perícia técnica, mas, devido ao estado de carbonização não foi possível identificar nem ao menos o sexo das vítimas.

Os cadáveres estavam no banco traseiro do Honda City, ELV-9626, roubado no último dia 14, em Pendotiba, Niterói. Próximo ao veículo foram encontrados diversos estojos de pistola calibre 9mm.



Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), em Tribobó.