Confronto termina com dois presos com drogas no Morro da Chumbada

21/12/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Atilano e Rodrigo foram autuados por tráfico de drogas na 73ªDP Foto: Divulgação

Dois homens foram presos com drogas após troca de tiros entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e traficantes do Morro da Chumbada, no Mutundo, em São Gonçalo, na tarde de segunda-feira.

Policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Jóquei contaram que foram até a comunidade para realizar operação de rotina com o intuito de reprimir a venda de entorpecentes.

Na Rua Mário Sete, os militares foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos. Após o confronto Atilano Rocha Ferreira, de 35 anos, e Rodrigo Basílio Soares dos Santos, de 27, foram flagrados com 100 cápsulas de cocaína e dois rádios transmissores.



A dupla foi encaminhada para a central de flagrantes da 73ª DP (Neves), onde o caso acabou registrado como tráfico de drogas.