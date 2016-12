Preso acusado de furtar motocicleta em Niterói

21/12/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Sidval foi preso por furto Foto: Divulgação

Um homem identificado como Sidval Cortes Rodrigues, de 32 anos, foi flagrado por policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSIG) furtando uma motocicleta, na tarde de segunda-feira, em São Lourenço, Niterói.



Os agentes passavam pela Rua Benjamin Constant, na altura do número 51, na localidade do Ponto Cém Réis, quando flagraram Sidval tentando furtar a motocicleta, por volta das 13h. Segundo os policiais, ele estava com uma mochila contendo objetos para auxiliar na ação criminosa, como serra, alicates e chave inglesa.

Sidval foi encaminhado para a central de flagrantes da 76ªDP (Niterói), onde o caso foi registrado. O acusado, que já possui anotação criminal por receptação agora irá responder por furto.