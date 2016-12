Perseguição com troca de tiros acaba em acidente e um preso

21/12/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

Siena, que havia sido roubado pelos criminosos acabou destruído, após o motorista perder o controle do veículo, no Laranjal Foto: Divulgação

Por Thuany Dossares

Perseguição de policiais do 4ºCPA (Comando de Policiamento de Área) a criminosos, com troca de tiros, terminou em acidente e um homem preso, na madrugada de ontem, no Laranjal, em São Gonçalo.



Os PMs contaram que realizavam patrulhamento de rotina pelo Jóquei, quando foram informados de que quatro homens armados num Siena branco estariam praticando roubos na região.

Após buscas, os militares localizaram o carro num posto de combustíveis, em Guaxindiba. Ao tentarem abordar os suspeitos, os policiais foram recebidos a tiros. Em seguida, os quatro entraram no Siena e tentaram fugir, e houve perseguição pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ 104), que só terminou quando eles perderam o controle do automóvel e capotaram, no Laranjal.

Gustavo Machado Fernandes, o Sheick PJL, acabou preso e uma adolescente foi detida. Os outros suspeitos conseguiram fugir.

Sheick PJL e a menina foram levados para a central de flagrantes da 74ªDP (Alcântara), onde o caso foi registrado. Na delegacia, foi constatado que o carro havia acabado de ser roubado e uma das testemunhas reconheceu Sheick PJL como um dos autores do crime. A adolescente foi liberada após prestar esclarecimentos. Até o início da tarde de ontem, nenhuma vítima compareceu à distrital para registrar qualquer roubo.