Polícia Civil do Rio deflagrou operação Gagliasso em São Paulo

20/12/2016 às 11:05h Enviado por: Leticia Lopes

A operação vem da investigação realizada pela DRCI sobre as ofensas de cunho racista sofridas por Titi, filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Foto: Reprodução/Instagram





A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), e com o apoio do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Centro Integrado de Inteligência e Controle do Estado de São Paulo e do Grupo Armado de Repressão a Roubos (GARRA) da Polícia Civil de São Paulo, deflagrou na manhã desta terça-feira (20), a Operação Gagliasso, com o objetivo de cumprir três mandados de busca e apreensão obtidos durante a investigação realizada pela DRCI sobre as ofensas de cunho racista sofridas pela filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.





A Delegada de Polícia Daniela Terra, titular da DRCI e coordenadora da Operação, informou que dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Guarulhos e um em Itaquaquecetuba, ambos em São Paulo.





Durante a operação, foram apreendidos celulares e sete pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos, dentre elas, um adolescente de 17 anos que confessou ser um dos autores das ofensas dirigidas à criança. Conforme relato do adolescente, ele criou um perfil falso em rede social para fazer as ofensas, acreditando que assim ficaria impune.





A Delegada e sua equipe continuam em diligências, ouvindo os conduzidos e verificando informações, para identificar outros envolvidos no crime.