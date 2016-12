Portal pede informações sobre policial militar reformado acusado de assassinar quatro pessoas em um bar

20/12/2016 às 09:07h Enviado por: Leticia Lopes

Luiz Carlos Machado Paixão, de 55 anos é acusado de assassinar três pessoas da mesma família, incluindo uma mulher que estava grávida. Foto: Divulgação





O Portal dos Procurados divulgou, nesta terça-feira, dia 20, cartaz com recompensa de R$ 1 mil por informações que levem a captura do policial militar reformado Luiz Carlos Machado Paixão, de 55 anos. Ele é acusado de assassinar três pessoas da mesma família, incluindo uma mulher que estava grávida, após uma briga dentro de um bar, na noite da última sexta-feira (16), no Recreio, Zona Oeste do Rio.







A confusão começou após uma discussão entre o policial militar e as vítimas Lutero Barbosa da Silva, de 36 anos, e Francisco Pimenta Rosa, de 25 anos, que eram da mesma família. Luiz Claudio agrediu com uma coronhada os dois homens na cabeça, e depois atirou no abdômen e na cabeça das vítimas.





Patrícia Pimenta Rosa, de 32 anos, esposa de Lutero Barbosa foi ao local tentar apartar a briga, mas também foi baleada, à queima roupa, na nuca. Patricia estava grávida de oito meses. Levada para a Maternidade Leila Diniz, na Barra da Tijuca, não resistiu e morreu, como também a criança. Ainda na saída do bar, ele acabou atirando na cabeça de Markeli Maria Leite, de 39 anos, que passava pelo local. Ele ainda teria tido que mataria todos da família das vítimas.





Contra ele, um mandado de prisão foi expedido no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Cartorio do Plantão Judicial. Luiz Carlos irá responder por cinco homicídios qualificados, e pode pegar até 150 anos de prisão.





Quem tiver qualquer informação a respeito da localização do acusado de favor denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp ou Telegram dos Procurados (21) 96802-1650; pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procurados.org/, pelo mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo aplicativo do DD. O anonimato é garantido.