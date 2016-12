Confronto termina com um baleado e um preso

20/12/2016 às 07:25h Enviado por: Samuel Castro

PMs apreenderam uma arma e grande quantidade de drogas Foto: Sandro Nascimento

Um homem acabou baleado e outro foi preso durante diferentes ações de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), em Monjolos, São Gonçalo, na tarde de domingo.



PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Santa Luzia e Jardim Catarina realizavam operação de combate o tráfico na localidade conhecida como Canequinho, quando tiveram a atenção voltada para um grupo de 10 homens. Ao perceberam a aproximação dos militares, os criminosos atiraram.

Após a troca de tiros, Geovani do Espírito Santo Andrade, de 19 anos, foi encontrado baleado, na Rua Itatiba. Com ele, foram apreendidos uma pistola, 144 trouxinhas de maconha, 25 cápsulas de cocaína e rádio comunicador. O acusado foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Em outro ponto da comunidade, Michael Andrade Teixeira, o Orelha, 22, foi flagrado por PMs com 311 cápsulas de cocaína e rádio transmissor, na Rua Cidade de Lisboa. O caso foi registrado na central de flagrantes da 74ªDP (Alcântara).