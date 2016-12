Encontrado morto no quintal de casa em comunidade de Niterói

20/12/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Corpo de Paulo não apresentava marcas aparentes de violência Foto: Luiz Nicolella

Um homem identificado apenas como Paulo Henrique, de aproximadamente 50 anos, foi encontrado morto no quintal de casa, na tarde de ontem, no Morro dos Marítimos, no Barreto, Niterói.

Vizinhos comunicaram o fato a polícia após sentirem um forte odor que exalava da residência, localizada na Rua do Rumo. Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local e constataram não haver marcas aparentes de violência no corpo.

Por este motivo, só será possível definir a causa da morte após exames no Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói, para onde o corpo foi levado.