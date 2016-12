Mãe e filha são feitas reféns por traficante

20/12/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

Vítimas foram resgatadas Foto: Divulgação

Mãe e filha foram mantidas reféns por um traficante no Complexo da Reta, em Itaboraí, na manhã de ontem. Após quase duas horas de negociações, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) conseguiram convencer o criminoso, que estava com uma pistola calibre nove milímetros, a libertar as vítimas.



Segundo a polícia, o acusado buscou abrigo na casa de uma família após entrar em confronto com policiais do 35ºBPM (Itaboraí), que realizavam uma operação no conjunto de favelas. Além da arma, o bandido, cujo nome não foi divulgado, estava com uma faca, usada para ameaçar mãe e filha. Mesmo sem ferimentos, as duas foram levadas para a Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior para atendimento médico.

Durante a ação do 35ºBPM, Edson Machado de Souza, o Cascão, que estava num carro, trocou tiros com PMs e acabou baleado. Ele perdeu o controle do veículo e colidiu contra um posto. O acusado não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Com ele, os PMs encontraram um revólver, drogas, rádios transmissores e caderno com anotações da contabilidade do tráfico.

Ainda durante a operação do batalhão de Itaboraí, já na localidade conhecida como Reta Nova, dois homens, um de 18 anos e outro de 32, foram flagrados com 30 quilos de maconha, 420 trouxinhas da mesma drogas, além de 79 cápsulas de cocaína. Todas ocorrências foram registradas na 71ªDP (Itaboraí).