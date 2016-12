Vídeo mostra agressão violenta contra mulher que atua como segurança em Três Corações

19/12/2016 às 09:41h Enviado por: Juliana Bittencourt

de 23 anos mostram um homem identificado como Luiz Felipe Neder Silva, de 34 anos, desferindo um tapa e um chute no rosto da jovem, após uma discussão em que Luiz Felipe aparece bastante exaltado. A gravação já foi compartilhada mais de 2 mil vezes pelo Facebook e motivou várias ofensas no perfil do autor.





Segundo testemunhas, o agressor, que é casado com uma delegada de polícia, estava discutindo e chegou a agredir a própria mulher dentro de um carro, com socos, tapas e até a arrastando pelos cabelos. A situação motivou a intervenção da vigilante, que não concordou com a situação e tentou evitar que Luiz Felipe continuasse agredindo a própria mulher.





Muito exaltado, ele questiona a atuação da vigilante, dizendo que vai tirar a mulher de um clube, onde todos estavam. Os dois discutem e ele dá um tapa com violência no rosto da jovem, que ainda é atingida por um chute no rosto quando já está no chão. As imagens são fortes. Um segundo vigilante se aproxima, e afirma que vai chamar a polícia. A jovem se levanta e volta a discutir com Luiz Felipe, mas é ofendida verbalmente por ele.





Uma ocorrência foi registrada por lesão corporal e Luiz Felipe recebeu voz de prisão da Polícia Militar. No histórico da ocorrência, ainda costa a informação que ele agrediu uma terceira pessoa com um soco na boca. O golpe quebrou dois dentes da terceira vítima. Ele ainda portava um canivete.





Segundo a PM, as pessoas que estavam no clube disseram que a delegada estava alcoolizada e acabou correndo do local das agressões quando a confusão se formou, motivo pelo qual não foi possível colher sua versão dos fatos. Luiz Felipe alegou que sua mulher queria ir embora do evento e ele tentou impedir, quando os ânimos se exaltaram.





Ele confirma que agrediu duas pessoas que tentaram intervir na situação. Segundo a Polícia Civil, Luiz Felipe está preso por lesão corporal grave e um inquérito foi instaurado para apurar o caso. A reportagem tentou contato com Luiz Felipe, mas ele não foi encontrado.





