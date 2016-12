PM retira mais barricadas no J. Catarina

19/12/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

A PM usou uma retroescavadeira para desobstruir as vias Foto: Divulgação

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) realizaram, na manhã e tarde de sábado, a segunda parte da ação – batizada- de “Passe Livre”, com objetivo de retirar barricadas instaladas por traficantes em ruas do Jardim Catarina, em São Gonçalo.



No primeiro semestre desse ano, o Disque-Denúncia (2253-1177) recebeu 165 informações sobre barricadas instaladas por criminosos no local. Segundo as investigações, estaria partindo do traficante Schumaker Antonácio do Rosário, de 32 anos, a ordem para a interdições das ruas. E, para isso, o traficante- já ordenou a retirada de câmeras de seguranças da área externa de casas e comércios do bairro e estaria aina obrigando seus comparsas a roubarem cargas de entulho para descarregar nas vias públicas e aumentar assim seu controle nos acessos das ruas do Jardim Catarina.

A ação iniciada na sexta-feira contou com a desobstrução de 15 vias. Na manhã de sábado, além de manter a vigilância no local para impedir que as vias voltassem a ser obstruídas, os agentes contaram com o auxilio de uma retroescavadeira que possibilitou a devolução de mais ruas aos moradores do local. (Marcela Freitas)