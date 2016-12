Tráfico leva 5 à prisão em SG

19/12/2016 às 07:30h Enviado por: Samuel Castro

No Engenho Pequeno, um menor foi flagrado com drogas junto com um rapaz de 25 Foto: Divulgação

Por Cyntia Fonseca e Marcela Freitas

Um rapaz morreu, três foram presos e dois adolescentes apreendidos por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), entre a tarde de sábado e a manhã de ontem, durante operações em diferentes bairros da cidade.



No início da tarde de sábado, em Santa Izabel, Patrick Muniz da Cruz, de 18 anos, foi atingido durante troca de tiros com os PMs, que realizavam patrulhamento na Rua Albertino Gonçalves Dacal. O rapaz morreu no local, e segundo os militares, ele estava com uma pistola Glock, calibre 9mm, com 22 munições intactas, dois carregadores e um rádio transmissor.

Algumas horas antes, os policiais apreenderam um adolescente de 16 anos, com 68 tabletes de maconha, 92 cápsulas de cocaína, um rádio transmissor, R$ 23 em dinheiro e um telefone celular, na Rua Murilo Portugal, na localidade Quinta Dom Ricardo, também em Santa Izabel.

Também no início da tarde de sábado, em uma outra operação para reprimir o tráfico de drogas, na Comunidade da Coreia, no Engenho Pequeno, os policiais prenderam um rapaz de 25 e apreenderam um adolescente de 17.

De acordo com a PM, durante patrulhamento eles tiveram a atenção voltada para dois suspeitos, na Rua Mentor Couto. Ao abordá-los, os policiais encontraram com a dupla uma granada, 120 pinos de cocaína e um rádio transmissor. Ainda no sábado, no Jardim Miriambi, um homem de 35 anos acabou ferido após confronto com a polícia. Segundo os militares, ao entrarem na comunidade eles foram recebidos a tiros e houve intenso confronto. Em seguida, eles encontraram o suspeito caído no chão e solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros. Com ele, foram encontrados um pistola calibre 9 milímetros com carregador e quatro munições, além de uma mochila contendo, em seu interior, dois rádios comunicadores, um carregador, 168 cápsulas de cocaína e um celular.

O suspeito foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Até o fim da noite de ontem, ele apresentava estado de saúde estável.

Já na manhã de ontem, Davi Gonçalves da Silveira, 32, acabou preso durante operação, no Rocha. Policiais militares faziam buscas pelo bairro, quando na Rua Vanda de Souza Ramos tiveram a atenção despertada para o suspeito. Com ele, foi apreendido uma sacola com 67 papelotes de cocaína, um tablete de maconha e um rádio transmissor.