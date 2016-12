Mulher morta em Várzea das Moças é enterrada

19/12/2016 às 08:30h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Alex Ramos

Segundo informações, o acusado de ter matado por asfixia a manicure Giucélia Leite Pereira, de 35 anos, em Várzea das Moças, Niterói, no último sábado, teria esfaqueado um homem na semana passada. A vítima estaria internada se recuperando. Sob muita chuva e comoção, cerca de 50 pessoas acompanharam, ontem à tarde, o sepultamento do corpo de Giucélia, no Cemitério do Maruí, no Barreto. Ela tinha cinco filhos, entre 17 e 6 anos.



O corpo de Giucélia foi encontrado por sua mãe na manhã de sábado, dentro da própria casa, na Rua Serrinha. A principio, a Polícia Militar suspeitou de morte por mau súbito. Apenas com a chegada da perícia, marcas de violência foram detectadas no corpo da manicure, que indicam a hipótese de morte por asfixia.

A Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) trabalha com a hipótese de feminicídio (quando a condição de ser mulher é a motivação do crime), e o suspeito é o atual companheiro da vítima, com quem ela se relacionava há cerca de seis meses. A prisão do acusado, porém, somente poderá ser solicitada após o resultado do laudo pericial.