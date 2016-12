Rapaz morre em troca de tiros com PM no Boaçu

18/12/2016 às 07:00h Enviado por: Marcela Freitas

Segundo a PM, Marcos Vinicius mirou uma arma contra os agentes Foto: Filipe Aguiar

Uma operação do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do 7º BPM (São Gonçalo), para coibir o tráfico de drogas, no Complexo da 40, no Boaçu, terminou com o saldo de um morto e um adolescente de 16 anos apreendido, na manhã de ontem.

Segundo a polícia, Marcos Vinicius da Silva Tavares Junior, de 18 anos, teria mirado uma arma contra os policiais e acabou sendo baleado e morreu no local. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola calibre 380, com carregador e 11 munições, 62 pinos de cocaína, um celular, um rádio transmissor e R$ 20 em dinheiro.

Segundo os PMs, eles estavam realizando um cerco tático no local, quando avistaram inicialmente o menor, com um rádio transmissor. Logo em seguida, os PMs se dividiram e, na Rua Manoel Ramos, se deparando com o suspeito. Os policiais deram ordem para parar, mas ele não obedeceu e ainda apontou a arma em direção aos militares que revidaram.

De acordo com moradores do local, o suspeito não era da comunidade. A perícia do Instituto de Criminalista Carlos Éboli (ICCR) esteve no local, e o caso foi registrado na 73ª DP (Neves). (Marcela Freitas)