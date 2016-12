PM apreende drogas e veículos em condomínio popular no Caramujo

18/12/2016 às 07:50h Enviado por: Marcela Freitas

A operação resultou na apreensão de seis quilos de maconha, dois carros e três motos Foto: Divulgação

Uma ação conjunta entre policiais do 12º BPM (Niterói) na manhã de ontem, com apoio do 7º BPM (São Gonçalo), resultou na apreensão de um menor e seis quilos de maconha, dentro do condomínio do programa”Minha Casa Minha Vida”, no Caramujo, Zona Norte de Niterói. Três motos e dois carros de passeio também foram recuperados pela polícia.



As equipes foram divididas nas localidades do Morro do Céu, Velho Bumba, Mundo Novo, Igrejinha, Rato Molhado e Florália, e o caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca). (Marcela Freitas)