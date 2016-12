Ex-motorista de ônibus é morto a poucos metros de casa no Laranjal

17/12/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Segundo parentes, Marcos estava indo comprar o almoço da família quando foi atingido por tiros Foto: Filipe Aguiar

Por Cyntia Fonseca

O ex-motorista de ônibus Marcos Antônio Rodrigues Ferreira, de 53 anos, foi morto a tiros, na manhã de ontem, a apenas cerca de 15 metros de casa, quando saía para comprar o almoço da família, no Laranjal, em São Gonçalo.



Segundo testemunhas, Marcos Antônio estava de moto e chegava ao final da Rua Ubiratan, no Laranjal, onde mora, quando, por volta das 11h, foi abordado por ocupantes de um carro preto, de modelo não identificado. Após a abordagem, Marcos foi alvejado à queima roupa com quatro tiros, sendo dois na cabeça, um no peito e outro nas costas. No entanto, nem a moto, modelo Honda Bros, de cor vermelha, nem documentos, assim como celular e R$170, que estavam no bolso da vítima, foram levados.

De acordo com familiares, Marcos, mais conhecido como Marcão, era bastante querido no bairro. “Ele havia saído para comprar o almoço de hoje (ontem) no mercado aqui perto. Por pouco, a esposa dele não viu tudo, e só não foi com ele porque estava chovendo na hora. Se foi um assalto, a gente acredita que ele possa ter reagido devido à personalidade dele, de ser chefe de família, de querer tomar conta de tudo. Não ia querer entregar a moto dele assim”, contou uma parente acrescentando que assaltos têm sido recorrentes no local. Ainda segundo familiares, Marcos estava desempregado atualmente, após ter ficado um certo tempo em auxílio-doença do INSS por problema de saúde. Ele deixou uma filha de 22 anos.

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG) estiveram no local para realizar a perícia e posteriormente o corpo foi levado para o IML de Tribobó. Responsável pelo caso, o delegado Vilson de Almeida vai colher depoimentos de familiares e testemunhas que possam contribuir na elucidação do caso.

“Ainda é prematuro dizer, mas trabalhamos com a primeira hipótese de execução. Vamos buscar mais informações”, disse o delegado.