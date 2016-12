Mulher é morta em Niterói

18/12/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Corpo de Giucélia Leite, de 35 anos, foi encontrado por sua mãe, que mora próximo na Rua Serrinha Foto: Alex Ramos

Por Dayse Alvarenga e Letícia Lopes

Giucélia Leite Pereira, de 35 anos, foi encontrada morta em sua casa, na manhã de ontem, na Rua Serrinha, em Várzea das Moças, Niterói, com marcas de asfixia (enforcamento). A Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) trabalha com a hipótese de feminicídio (quando a condição de ser mulher é a motivação do crime), e o suspeito é o atual companheiro da vítima, com quem ela se relacionava há cerca de seis meses. A prisão do acusado, porém, somente poderá ser solicitada pela polícia após o resultado do laudo pericial.



O corpo da vítima foi encontrado pela própria mãe, que mora próximo. A princípio, a Polícia Militar suspeitou de morte por mau súbito. Apenas com a chegada da perícia, marcas de violência foram detectadas no corpo da vítima e indicada a hipótese de morte por asfixia.

Segundo testemunhas, as brigas eram constantes entre o casal, inclusive na noite de sexta foram ouvidos gritos de discussão. O atual companheiro não estava na casa, quando a mãe da vítima foi até o imóvel. O homem apareceu algum tempo depois, se mostrou surpreso com o crime, chorou e desapareceu.

Giucélia tinha cinco filhos entre 17 e 6 anos, e somente a filha caçula morava com ela atualmente. Na noite de sexta, porém, a criança dormiu na casa dos avós.

Os parentes da vítima se emocionaram muito quando o corpo estava sendo colocado no carro de remoção da Defesa Civil.