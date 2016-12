Sérgio Cabral vira réu também na Lava Jato

17/12/2016 às 11:30h Enviado por: Samuel Castro

Ex-governador é acusado de desviar R$2,7 milhões em contrato para a terraplanagem do Comperj Foto: Divulgação

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é agora réu no âmbito da Operação Lava Jato. A denúncia contra ele e outras seis pessoas, incluindo a ex-primeira-dama, Adriana Ancelmo, foi aceita, ontem, pelo juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal em Curitiba.



Cabral é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por ter recebido, segundo a denúncia, R$ 2,7 milhões em propina desviada de um contrato da Petrobras com a empreiteira Andrade Gutierrez para realização de serviços de terraplanagem nas obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí.

Após aditivos, o contrato, que no início foi de R$ 819,8 milhões, ultrapassou os R$ 1,17 bilhão, destacaram os procuradores autores da denúncia aceita por Moro. Segundo a acusação, a indicação de que os pagamentos deveriam ser feitos a Cabral foi feita pelo ex-diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que possui acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal.

Sergio Cabral foi preso pela Polícia Federal (PF), em 17 de novembro, na Operação Calicute, em decorrência da qual também já se tornou réu. Encaminhado ao presídio de Bangu 8, no Rio, ele foi transferido para a carceragem da PF em Curitiba, no último dia 10, sob suspeita de que recebia visitas irregulares no complexo penitenciário de Bangu. Os procuradores disseram que o próprio Cabral participou das negociações visando a propina. “No âmbito dos beneficiários, o próprio governador e seus associados Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho e Carlos Emanuel de Carvalho Miranda teriam participado dos acertos e da operacionalização do recebimento de valores”, escreveu o MPF na denúncia aceita por Moro.

Adriana Ancelmo também é acusada de corrupção passiva e de participação na lavagem da propina. Segundo a denúncia, o casal usou o dinheiro para a blindagem de carros, aquisição de móveis e roupas finas.