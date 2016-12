PM põe cinco ‘na tranca’

17/12/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

O material encontrado por PMs com os menores em Arraial do Cabo foi apresentado na delegacia Foto: Divulgação

Três adolescentes foram apreendidos e dois homens presos por policiais do 25ºBPM (Cabo Frio), entre a noite de quinta-feira e a madrugada de ontem, em diferentes cidades da Região dos Lagos.



Os menores foram apreendidos na Rua Arthur Bernardes, em Praia Grande, em Arraial do Cabo. Com eles, foram encontradas 25 cápsulas de cocaína, sete buchas de maconha e R$ 50. Os policiais receberam uma denúncia anônima e foram até o local, onde se posicionaram em um local estratégico.

Em um momento oportuno, a equipe realizou a abordagem. Os menores foram encaminhados à Central de Flagrantes da 126ª DP (Cabo Frio), onde foram autuados e ficaram apreendidos.

Cabo Frio - Em Cabo Frio, policiais do 25º BPM flagraram um homem com dezoito cápsulas de cocaína na Rua Djalma de Azevedo, no Guarani. Na fuga, o acusado tentou abandonar uma sacola com a droga. Policiais da 126ªDP (Cabo Frio) o autuaram por tráfico de drogas.

Araruama – Um homem foi preso após ser abordado por policiais militares do batalhão de Cabo Frio na Rua Álvaro Machado, no bairro Mataruna. Segundo os PMs, na abordagem, ele aparentava estar nervoso. Por isso, foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde foi constatado que ele havia um mandado de prisão em aberto contra ele por homicídio, expedido pela comarca de Cabo Frio.