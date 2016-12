PM retira barreiras da ‘pista’ e põe ‘freios’ em Schumaker

17/12/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Durante a ação, policiais retiraram objetos usados para obstruir ruas e destruíram galões, preenchidos com concreto, usados como espécie de trincheira pelos traficantes Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) realizaram uma megaoperação, na manhã de ontem, com o objetivo de retirar barricadas instaladas por traficantes em ruas do Jardim Catarina, em São Gonçalo.



A operação - batizada de ‘Passa Livre - começou por volta das olta das 6h30 e contou com o apoio de agentes da Unidade de Engenharia, Demolição e Transporte (UEDT), do Batalhão de Operação Policiais Especiais (Bope). Após confronto com traficantes, os PMs flagraram um adolescente, de 15 anos, com 213 pinos de cocaína, 53 trouxinhas de maconha e rádio comunicador, na Rua Expedicionário Moisés de Oliveira, na Favela da Ipuca.

Com auxílio de uma retroescavadeira, os policiais retiraram os objetos colocados por traficantes para obstruir as ruas e impedir a circulação de viaturas em pelo menos 15 ruas das localidades da Baixada e Pica Pau.

“Estabelecemos um planejamento mapeando as ruas que estavam com barricadas e conseguimos desobstruir várias delas. Eram demandas que afligiam a população, locais onde havia diversas reclamações. Agora nós iremos tentar fazer uma manutenção no local com a presença das nossas equipes para evitar que esses traficantes recoloquem essas barricadas. Vamos continuar operando para identificar, localizar e prender todos esses marginais”, declarou o tenente-coronel Ruy França, comandante do 7ºBPM.

Além de retirar as barricadas, os PMs ainda destruíram galões de ferro, preenchidos com concreto, que eram usados como uma espécie de trincheira pelos traficantes.

De acordo com França, a ordem para obstruir as vias da comunidade partiu do traficante Schumaker Antonácio do Rosário, de 32 anos - apontado pela polícia como o líder da venda de drogas no Jardim Catarina. Nos muros das casas do bairro era possível ver pichações em referência a Schumaker, como um carro de Fórmula 1. O menor apreendido durante a Operação Passe Livre foi levado para a central de flagrantes da 74ªDP (Alcântara).