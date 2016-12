Confronto termina com um morto e um baleado em Niterói

17/12/2016 às 07:30h Enviado por: Samuel Castro

Hollywood morreu no local Foto: Divulgação

Um homem morreu e outro foi baleado durante intensa troca de tiros entre policiais do 12ºBPM (Niterói) e traficantes do Morro da Chácara, no Centro de Niterói, no final da tarde de quinta-feira. Na ação, um adolescente foi apreendido com drogas.

PMs do Grupamento de Ações Táticas (GAT) contaram que foram até a comunidade para realizar uma operação para combater o tráfico de drogas, quando foram recebidos a tiros pelos criminosos.



Após o confronto, os militares encontraram Marcos Vinícius Lugão Rodrigues, o Hollywood, 31, e um adolescente, de 17 anos, baleados na Rua Doutor Celestino. Hollywood não resistiu ao ferimento e morreu no local. Já o rapaz foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca.

Os agentes ainda capturaram um menor de 14 anos. Com o trio foram encontrados uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, 359 cápsulas de cocaína, 83 trouxinhas de maconha, 14 sacolés de haxixe e dois rádios comunicadores.

O caso foi registrado na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).