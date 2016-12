Polícia faz operação no Viradouro

17/12/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Agentes tentavam cumprir mandados de prisão na comunidade Foto: Divulgação

Policiais civis e militares realizaram, na manhã de ontem, uma operação no Complexo do Viradouro, em Santa Rosa, Zona Sul de Niterói. Na ação, um adolescente acabou apreendido com armas e drogas.

Policiais do 12ºBPM (Niterói), da 76ªDP (Niterói), da 77ªDP (Icaraí) e da 78ªDP (Fonseca) iniciaram ações simultâneas nas comunidades do Viradouro, Igrejinha, União, Grota, Souza Soares e Zulu, por volta das 6h45, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Agentes da Polícia Federal também colaboraram com informações de seu setor de inteligência para auxiliar na localização de criminosos.



Após intensa troca de tiros entre policiais e traficantes, um adolescente foi apreendido com uma pistola calibre nove milímetros, drogas e rádio comunicador. “Realizamos uma operação integrada com o intuito de cumprir mandados de prisão e mandados de busca e apreensão de menores. Estávamos procurando criminosos responsáveis por efetuarem roubos de veículos e de rua e que integravam o tráfico de drogas da região”, esclareceu o comandante do batalhão niteroiense, coronel Márcio Rocha.

Agentes da Secretaria da Ordem Pública de Niterói executaram ações de ordem urbana com a Guarda Municipal, para desviar o trânsito no entorno do conjunto de favelas e evitar que motoristas e pedestres ficassem no meio do confronto.