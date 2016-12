Preso com mais de 40 cartões clonados

16/12/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

Suspeito estava com carro roubado e vários cartões bancários Foto: Divulgação

Por Cyntia Fonseca

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem com mais de 40 cartões clonados, quarta-feira à noite, durante uma abordagem na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101). Com ele, os agentes apreenderam também documentos falsos e um carro roubado.

Os policiais faziam uma fiscalização na altura da Ilha da Conceição, na pista sentido Rio, quando avistaram um carro, modelo Honda City, prata, seguindo pelo acostamento. Durante a abordagem, o motorista entregou os documentos que, segundo os policiais, apresentavam sinais de falsificação.

Após uma vistoria mais detalhada, foi verificado que o veículo havia sido roubado, em novembro do ano passado, em Campinho, na Zona Norte do Rio. No carro, os agentes encontraram mais de 40 cartões de crédito clonados.



O acusado alegou que comprou o carro por R$ 15 mil numa rede social. Ele afirmou ainda que seria colecionador de cartões e todos seriam doados por familiares. O caso foi registrado na 78ªDP (Fonseca), onde ele acabou autuado por receptação.