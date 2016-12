Matou a própria namorada e dormiu ao lado do corpo

16/12/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Alessandro (à direita) é acusado de espancar e asfixiar Maura (detalhe) Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Acusado de assassinar a própria companheira, a aposentada Maura Felício dos Santos, de 74 anos, Alessandro Luiz da Silva, de 47, foi preso durante uma ação conjunta de policiais civis e militares, na tarde de quarta-feira, no Centro de Niterói. Ele confessou o crime e ainda contou que, após matar a idosa, dormiu ao lado do corpo. Contra Alessandro foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio.



O crime aconteceu no dia 28 de novembro, na Rua Dinamarca, no interior da Favela da Linha, no Rio do Ouro, São Gonçalo. De acordo com policiais da 75ªDP (Rio do Ouro), responsáveis pelas investigações, o caso foi registrado, inicialmente, como uma remoção de cadáver em decorrência de morte natural. No entanto, o laudo de exame cadavérico apontou que Maura havia sido asfixiada até a morte.

“Desde o início, familiares da vítima não se conformavam com uma morte natural e já diziam que ela apresentava sinais de violência, mas ainda dependíamos do laudo pericial. Em depoimento, o acusado começou a cair em contradição e não teve outra alternativa a não ser confessar o crime”, explicou o delegado Marcos Antônio da Silva, titular da distrital.

Alessandro foi visto na rodoviária de Niterói por um familiar da aposentada, que pediu ajuda de policiais do 12ºBPM (Niterói) para abordá-lo. Ele narrou com detalhes como assassinou a companheira, com quem estava mantendo um relacionamento há apenas dois meses. “O crime aconteceu durante a madrugada. O casal estava bebendo quando houve uma discussão. O Alessandro disse não se lembrar o que motivou a briga, mas acredita que tenha falado algo que Maura não gostou. Os dois entraram em luta corporal. Ele a agrediu com socos e, em seguida, aplicou um mata-leão. Vale ressaltar a desproporcionalidade da idade e da força física entre eles”, comentou o delegado.

Ainda de acordo com a apuração policial, após matar a idosa, o criminoso ainda dormiu com ela em sua cama. “Ele falou que não acreditava que ela tinha morrido, que estava apenas desmaiada e chegou a dormir ao lado da aposentada, já cadáver. Somente pela manhã, ao perceber o corpo gelado, ele se deu conta da morte e fugiu. Trancou a porta e jogou a chave para dentro da casa pela janela. Saiu e não tentou prestar nenhum socorro, não chamou ninguém, e não retornou mais”, disse Marcos Antônio. Alessandro vai responder pelo crime de homicídio qualificado.