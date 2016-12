Traficantes atacam unidade da PM no Complexo do Caramujo

16/12/2016 às 07:30h Enviado por: Samuel Castro

Após ação criminosa, Negro Drama e Bim Maluco foram presos Foto: Sandro Nascimento

Em uma ação ousada, traficantes atacaram a tiros o Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do Caramujo, na Zona Norte de Niterói, no início da manhã de ontem. Logo após o episódio, policiais do 12ºBPM (Niterói) realizaram uma operação na comunidade e prenderam dois homens com drogas.



Os bandidos iniciaram o ataque, por volta das 7h, quando PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Caramujo saíam da unidade para fazer uma ação de rotina. Houve intensa troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Um dos disparos chegou a atingir a viatura.

Em seguida, policiais se deslocaram para o conjunto de favelas com o objetivo de capturar suspeitos de envolvimento na ação criminosa. Durante a ação, Lucas Batista, o Bim Maluco, 18, e Guterman Gama Primo, o Negro Drama, 22, foram flagrados com 448 cápsulas de cocaína, 189 pedras de crack e rádio comunicador.

A dupla foi encaminhada para a central de flagrantes da 76ªDP (Niterói).