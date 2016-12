Homem é executado a tiros Jardim Catarina

16/12/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Pedro foi atingido por vários disparos e morreu no local Foto: Sandro Nascimento

Um homem identificado como Pedro Paulo Barbosa dos Santos, de 28 anos, foi executado a tiros na manhã de ontem, no Jardim Catarina, em São Gonçalo. O caso aconteceu por volta das 11h, na Avenida Santa Catarina, na altura da Rua 10.

De acordo com testemunhas, Pedro foi assassinado com tiros na cabeça e nas costas, disparados por ocupantes de um caminhão-baú. A esposa da vítima, que preferiu não se identificar, esteve no local do crime e se demonstrava desamparada ao ver o companheiro morto.

Ela contou que o marido saiu de casa, no bairro Santa Luzia, por volta das 6h, dizendo que não voltaria muito tarde. “Eu não faço ideia do que pode ter acontecido, ainda não consigo entender a motivação disso. Ele era um homem bom, tranquilo, o melhor marido do mundo. Se despediu de mim antes de ir embora, falou comigo bem cedinho”, comentou a mulher, muito emocionada.

Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) acionaram agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) para realizar perícia técnica. As investigações do crime ficarão por conta da especializada.