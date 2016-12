Polícia prende casal por tráfico de drogas em comunidade de Niterói

16/12/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Jenifer e Edmar foram capturados no Morro do Boa VIsta Foto: Divulgação

Por Thiago Soares

Um casal foi preso, na manhã de ontem, durante operação de policiais da 76ªDP (Centro) no Morro do Boa Vista, em São Lourenço, Niterói. De acordo com os agentes, Edmar Gomes da Costa, de 32 anos, e Jenifer Maia Pedro, 18, tinham mandados de prisão em aberto.



Os policiais da delegacia investigavam o casal há aproximadamente seis meses, o que culminou na ação na localidade. Edmar foi preso na Travessa Silveira da Mota, enquanto Jenifer foi encontrada dormindo em uma residência na Rua Lino dos Passos, por volta de 7h.

Ambos tinham mandados de prisão em aberto por tráfico e associação ao tráfico, expedidos pela 4ª Vara Criminal de Niterói. O caso foi registrado na 76ªDP e o casal foi encaminhado para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio.