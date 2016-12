Dupla é presa com réplica de pistola em Itaboraí

15/12/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Maycon e Jordan: presos Foto: Divulgação

Policiais do 35ºBPM (Itaboraí) prenderam dois homens acusados de roubo, no início da manhã de ontem, no bairro Nova Cidade, em Itaboraí.



Os PMs receberam a informação de que ocupantes de um carro, modelo Prisma, estaria cometendo roubos pela região. O veículo foi encontrado na Avenida Américo Cardozo. Assutados com a chegada da polícia, os bandidos ainda tentaram fugir, mas foram alcançados na Rua César Xará, no Boa Vista.

Maykon dos Santos, de 28 anos, e Jordan Vitor Fernandes Costa, de 23, estavam com uma réplica de pistola, um carregador e dois celulares.

Eles foram encaminhados para a 71ªDP (Itaboraí).