Câmeras flagram assassinato em plena luz do dia em rua de Alcântara

15/12/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Homem desce da garupa de uma moto e efetua diversos disparos contra o carro em que estavam Douglas e Kennedy, que ainda tenta fugir, mas não resiste aos ferimentos Foto: Divulgação

Por Thuany Dossares e Thiago Soares

Imagens de câmeras de segurança que flagraram o tiroteio em plena luz do dia, no centro comercial de Alcântara, em São Gonçalo, na tarde de terça-feira, que terminou com a morte Kennedy Barbosa da Silva, de 24 anos, podem auxilar policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) a esclarecer o crime. Douglas Lopes da Silva, 29, que também foi baleado durante a ação criminosa, acabou preso em flagrante por associação ao tráfico de drogas pela especializada.

“As imagens são realmente muito boas e serão trabalhadas para que a gente possa identificar com clareza os autores do crime”, declarou o delegado Allan Duarte, responsável pelas investigações. As câmeras conseguiram flagrar o exato momento em que Douglas e Kennedy, que ocupavam um Sandero branco, tentavam acessar um estacionamento, na Rua Nestor Pinto Alves, e foram surpreendidos por dois criminosos numa moto.



“Conseguimos ver as duas vítimas dentro do carro, um Sandero branco, que está em situação legal. Dois homens ocupando uma moto se posicionam na frente do veículo e o garupa desembarca e inicia uma série de disparos. O Douglas, que dirigia, consegue fugir pelo lado do carona, mas Kennedy, já alvejado, teve dificuldades na fuga. Dá pra ver o Kennedy sendo friamente executado”, narrou Duarte.

Inicialmente, agentes da DH acreditam que a principal linha de investigação é a de execução. “Tudo indica que o crime se trata de uma execução. Nosso setor de inteligência está trabalhando para confirmar a informação de que a vítima fatal era informante de policiais. Ambos os rapazes têm passagem pela polícia e envolvimento com a vida criminosa”, encerrou o delegado.