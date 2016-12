PRF prende suspeito de receptação com carro roubado na BR-101

14/12/2016 às 15:14h Enviado por: Rennan Rebello

O automóvel circulava com placas clonadas Foto: Reprodução

Um carro roubado foi recuperado e um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), suspeito de receptação, após uma abordagem na Rodovia Governador Mário Covas (BR-101), em Campos dos Goytacazes, na Região Norte Fluminense, na quarta-feira (14). O automóvel, que circulava com placas clonadas, teria sido roubado há cerca de oito anos.





Policiais rodoviários federais do Grupo Tático da 8ª Delegacia (Campos dos Goytacazes) faziam uma ronda, quando abordaram um Uno vermelho, nas proximidades do km 78. O motorista, de 55 anos, apresentou a documentação aos policiais, que perceberam indícios de adulteração no veículo. Em uma vistoria mais detalhada, a equipe da PRF constatou que as placas eram clonadas e o carro era roubado. O automóvel estava com placas de São Fidélis, mas as originais eram de São Gonçalo.





O suspeito disse ter comprado o Uno de uma pessoa que comercializa automóveis em São Fidélis. Ele contou ainda que teria pago um despachante para fazer a vistoria, o qual lhe teria entregado o documento. O carro teria sido roubado na área de Neves, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, em novembro de 2008.