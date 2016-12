Policial recupera carro roubado com auxílio do Centro Integrado de Segurança, em Niterói

14/12/2016 às 13:46h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Reprodução

Ao receberem uma denúncia, policiais se dirigiram à Rua Gavião Peixoto, em Icaraí, e realizaram abordagem de veículo que havia sido roubado. Os operadores do CISP tomaram conhecimento do caso e monitoraram a ação, utilizando uma câmera instalada no Campo de São Bento. O carro foi recuperado e devolvido à proprietária. As imagens do vídeo mostram o momento da abordagem ao carro que estava parado em frente a uma agência bancária. O caso aconteceu na última terça-feira pela manhã.







“O trabalho integrado entre a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, aliado aos recursos tecnológicos do Cisp, possibilita maior precisão nas ações de combate ao crime. É importante que a população atue como agente fiscalizador do município, acionando o serviço de chamada de urgência 153 sempre que flagrar algum delito, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas.