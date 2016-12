PRF apreende em flagrante adolescente que roubava carga na Dutra

14/12/2016 às 15:02h Enviado por: Rennan Rebello

O adolescente de 12 anos estava armado e fazia um motorista como refém Foto: Divulgação

Um adolescente foi apreendido em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), suspeito por fato análogo ao crime de roubo de carga, após uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na madrugada de quarta-feira (14). O menor, de 12 anos, estava armado e fazia o motorista como refém. A ação faz parte da 'Operação Rota Segura', que reforça o policiamento nas rodovias federais.





Policiais rodoviários federais da 1ª Delegacia (Duque de Caxias) faziam uma ronda, quando foram alertados por motoristas sobre um roubo que teria ocorrido na altura de Nova Iguaçu. Com as características dos suspeitos, a equipe da PRF iniciou as buscas na região. Logo mais adiante, na pista sentido Rio, avistaram o caminhão que estaria sendo roubado e conseguiram abordá-lo. O motorista era feito refém na cabine do veículo, por um adolescente que estava armado com um revólver.





Depois de ser apreendido, o menor confessou que teria rendido o motorista do caminhão com a ajuda de mais dois comparsas, os quais estavam dando cobertura num carro. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir ao perceberem a aproximação dos policiais. O adolescente contou que a carga, avaliada em cerca de R$ 200 mil, seria levada para a comunidade da Lagartixa, em Costa Barros, onde seria descarregada.





A ocorrência foi encaminhada à 64ª DP (São João de Meriti).