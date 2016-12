PRF prende dupla suspeita de roubo de carro após troca de tiros na BR

14/12/2016 às 14:27h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Divulgação Dupla foi presa por agentes da PRF Foto: Divulgação

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), suspeitos de receptação, após uma perseguição pela Rodovia Washington Luiz (BR-040) e nas ruas de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na madrugada de quarta-feira (14). Eles estavam com um carro roubado e tentaram fugir da abordagem atirando contra os policiais.





Policiais rodoviários federais do Grupo Tático da 1ª Delegacia (Duque de Caxias) faziam uma ronda, quando suspeitaram dos ocupantes de um carro e deram ordem de parada. Os suspeitos desobedeceram e iniciaram uma fuga em alta velocidade, atirando na direção dos policiais. Após entrarem na Vila Canaan, três homens desceram do carro e tentaram fugir correndo, mas dois deles foram alcançados e presos. Em uma revista no veículo, a equipe da PRF encontrou uma arma de brinquedo. O automóvel era roubado e o crime teria ocorrido no último final de semana.





A ocorrência foi encaminhada à 59ª DP (Duque de Caxias).