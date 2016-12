Auxiliar de serviços gerais é executado a tiros em SG

13/12/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Carlos foi atingido por dois tiros no peito e outro na cabeça ao sair de um bar no Morro da Alma. Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

O auxiliar de serviços gerais Carlos André Silva do Espírito Santo, de 36 anos, foi assassinado a tiros, na madrugada de ontem, no Morro da Alma, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo.



Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime, na Rua João Capistrano de Abreu, para realizar perícia técnica e constataram que a vítima foi executada com um tiro na cabeça e outros dois no peito, por volta das 4h30.

No entanto, segundo os agentes, o corpo foi apenas deixado neste endereço com um saco preto na cabeça, possivelmente para não escorrer sangue, e o crime teria sido cometido em outro lugar.

De acordo com as investigações, o auxiliar de serviços gerais saiu de casa, no Coelho, por volta das 19h de domingo, e foi visto pela última vez num bar no Morro da Alma, no final da noite. Familiares estiveram no local do crime, mas, abalados, preferiram não falar sobre o caso.

O corpo de Carlos André foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.