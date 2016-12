‘Viúva Negra’ de R$ 2,4 milhões agora vale R$ 1 mil no Procurados

13/12/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

Rafaela é acusada de mandar matar William para ficar com seguro Foto: Divulgação

O Disque-Denúncia, através do Portal dos Procurados, divulgou ontem um cartaz oferecendo recompensa de R$ 1 mil para quem tiver informações que ajudem a polícia a prender Rafaela Damas Ribeiro dos Santos, de 29 anos, acusada de mandar matar o próprio marido, o oficial da Marinha Mercante William Azelman, 29, para ser beneficiada com um seguro de vida milionário.



De acordo com investigações da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), para cometer o crime, a viúva contou com o apoio de seu amante, Victor Marins Tavares Ribeiro, o Victinho Mete Bala, 24 - chefe do tráfico de drogas na Grota do Surucucu, em São Francisco. Ele foi preso no mês passado por agentes da especializada.

O crime aconteceu em agosto do ano passado, na Estrada do Capim Melado, no bairro Maceió, em Niterói. Ainda segundo as investigações, Rafaela forjou um assalto para que o amante matasse o marido, que possuía dois seguros de vida em nome da esposa no valor de mais de um milhão de reais cada. Com a morte do jovem, ela seria beneficiada com R$ 2,4 milhões. Ela segue foragida da Justiça, com um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado, expedido pela 3ª Vara Criminal de Niterói.

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização de Rafaela, pode denunciar anonimamente à polícia através dos seguintes canais: Whatsapp ou Telegram dos Procurados, no (21) 96802-1650; e pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia, no (21) 2253-1177.