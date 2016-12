Acusado de tentar matar ex-mulher a facadas é preso em São Gonçalo

13/12/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Rogério foi encontrado na casa de parentes levado para a Deam Foto: Divulgação

Por Renata Sena

Menos de dois meses depois de agredir, esfaquear e ameaçar a ex-companheira, no Mutuaguaçu, em São Gonçalo, o auxiliar de serviços gerais Rogério Lourenço, de 47 anos, foi preso por agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo, na tarde de ontem.

Segundo delegada Débora Rodrigues, titular da especializada, Rogério morou com a vítima, uma jovem de 29 anos, por seis meses. Dois meses após o fim do relacionamento, ele invadiu a casa da vítima.



“Muito alterado, ele invadiu o imóvel alegando que tinha um homem na cama dela. Depois disse que o homem estava escondido atrás da geladeira. Bastante desequilibrado, ele esfaqueou a vítima diversas vezes”, disse a delegada.

O exame de corpo de delito da vítima apontou que, além de diversos ferimentos no rosto, a mulher tinha cortes no braço, na região lombar, nas costas e na coxa. Ainda segundo as investigações, depois de esfaquear a mulher, o homem ainda disse que voltaria para ‘terminar o serviço’. Rogério foi indiciado por feminicídio tentado e teve mandado de prisão preventiva decretado pela justiça. Depois de tentar escapar da polícia em diversos endereços no Rio e na Região dos Lagos, ele acabou sendo localizado pelos agentes na casa de um parente no Jóquei, em São Gonçalo, ontem à tarde.

O acusado será transferido para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, onde ficará à disposição da Justiça.