Cinco presos após confronto em comunidade de São Gonçalo

12/12/2016 às 12:15h Enviado por: Rennan Rebello

Grupo foi flagrado com 604 pinos de cocaína, 143 trouxinhas de maconha e rádios transmissores Foto: Luiz Nicolella

Após troca de tiros entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e traficantes da Favela do Brejal, no Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo, três homens foram presos e dois menores, entre eles uma adolescente, de apenas 15 anos, acabaram apreendidos, na manhã de ontem. Na ação, drogas foram apreendidas e motos recuperadas.





PMs do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram até a comunidade para realizar uma operação com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas, quando foram recebidos a tiros por cerca de 10 criminosos armados.





Após o confronto, os militares capturaram, na Rua João Antero, Marcus Vinícius Costa de Araújo, de 29 anos; Antônio Carlos Almeida Rodrigues, 25; Robson Senna Campos, 32; um adolescente, de 17 anos; e uma menina, de 15.





Com o grupo, foram apreendidos 604 pinos de cocaína, um tablete contendo um quilo de maconha, 143 trouxinhas da mesma droga e três rádios comunicadores. Na ação, os agentes ainda recuperaram duas motocicletas Honda XRE.

O caso foi registrado na central de flagrantes da 74ªDP (Alcântara).