12/12/2016 às 11:30h Enviado por: Rene Santos

Polícia surpreende rapazes com drogas em ações de combate ao tráfico em SG

Dois homens foram presos com drogas em ações de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) entre a noite de sábado e a madrugada de ontem, em diferentes bairros de São Gonçalo.

PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Salgueiro realizavam incursão de rotina no bairro Antonina, quando foram informados por populares que um rapaz estava vendendo drogas no Morro da Cruz.

Na Rua Doutor Laureano, os militares surpreenderam Thiago Castanheira Geremias, de 18 anos. Ele ainda tentou correr ao perceber a aproximação da viatura, mas acabou sendo alcançado. Segundo os agentes, Thiago estava com uma mochila com 200 trouxinhas de maconha e rádio comunicador.

Já em Tribobó, policiais do Patamo Santa Izabel capturaram Lucas de Sousa Duarte da Silva, de 18 anos, que também tentou fugir ao ver o carro da polícia. Com ele foram apreendidos 128 pinos de cocaína, 29 trouxinhas de maconha e dois rádios comunicadores.

Os casos foram registrados nas centrais de flagrante da 73ªDP (Neves) e 74ªDP (Alcântara), respectivamente.