Suspeito é capturado com cocaína e ‘radinho’ no Jardim Bom Retiro

12/12/2016 às 11:30h Enviado por: Rene Santos

Diego não resistiu à prisão Foto: Luiz Nicolela

Por Thuany Dossares

Um homem identificado como Diogo dos Santos, de 21 anos, foi flagrado com drogas por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), no final da tarde de sábado, no Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo. PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Jardim Catarina e Santa Luzia foram até a Rua Resende da Costa para verificar uma denúncia a respeito da localização de um ponto de venda de drogas quando surpreenderam Diogo, por volta das 17h30.



Com ele foram apreendidas 54 cápsulas de cocaína e rádio transmissor. Ele foi encaminhado para a central de flagrantes da 74ªDP (Alcântara).