Preso gerente do tráfico em comunidade do Boaçu

12/12/2016 às 11:25h Enviado por: Rene Santos

GT levou PMs até o local onde as drogas estavam escondidas Foto: Luiz Nicolela

Por Thuany Dossares

Um homem foi preso com drogas por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), no início da tarde de sábado, no bairro Boaçu, em São Gonçalo. Militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) informaram que realizavam patrulhamento de rotina na Favela da 40, num local já conhecido como ponto de venda de drogas, quando foram informados por populares que um grupo estava traficando na Rua Manoel Ramos.



No endereço, os PMs abordaram Gustavo Marques de Mattos, o GT da 40, de 19 anos, que teria confessado ser o gerente do tráfico naquela comunidade. Em seguida, ele levou os agentes até um local onde estavam escondidos 246 cápsulas de cocaína e um rádio transmissor.

O suspeito foi conduzido até a 73ªDP (Neves).